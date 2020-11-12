Беременна! Наргиз Закирова ликует от радостной новости

В семье российской певицы Наргиз Закировой ожидается пополнение. Близкие спешат поздравить будущую мамочку.



Закирова станет бабушкой во второй раз. Ее дочь Лейла, рожденная в союзе с Филиппом Бальзано, ждет ребенка. Пока не известно, кто родится у девушки. Но она уже рассказала всем радостную новость.

В своем аккаунте в соцсети Лейла поделилась фото с УЗИ. На снимке можно разглядеть очертания сформированного тела младенца, лежащего на спине. Ребенок родится в начале следующего года.



Напомним, что летом этого года Лейла рассказала о замужестве. Она вышла замуж за своего возлюбленного Троя Миллера. Семья уже давно живет в Америке. Парень был ее первой любовью.

"Мама и папа не могут дождаться встречи с тобой", – написала Лейла в своем "Инстаграм".



Подписчики наперебой поздравляют будущую маму. Их очень растрогала радостная весть.

Напомним, у 50-летней Наргиз Закировой трое детей от разных отношений. Старшая дочь Сабина родилась в браке с композитором Русланом Шариповым. В 1995 году на свет появился сын Ауэль от Ернура Канайбекова. В 2000 году родилась еще одна дочь Лейла от итальянского музыканта Филипа Бальзано. Пять лет назад Наргиз впервые стала бабушкой. Старшая дочь, живущая в Америке, родила мальчика Ноя.