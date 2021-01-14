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Политолог Баширов о последствиях блокировки Трампа в Twitter: Весь мир столкнется с вызовом

Политолог Баширов о последствиях блокировки Трампа в Twitter: Весь мир столкнется с вызовом

Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter может иметь серьезные последствия для всего мира. Своими опасениями поделился политолог Марат Баширов.
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По словам эксперта, владельцы информационных платформ и соцсетей в скором времени начнут влиять на события в мире. Они смогут блокировать страницы политических деятелей и мешать проведению честных выборов. "Мы будем иметь дело с политической цензурой", – подчеркнул Баширов.

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Дональд Джон Трамп президент США

В конечном итоге все политические системы столкнутся с серьезным вызовом: на результаты голосования начнут влиять сторонние личности. В беседе с URA.ru политолог отметил, что влияние информационных платформ приведет к тому, что двухпартийная система в Америке трансформируется.

С аналитиком согласился глава Института новейших государств Алексей Мартынов. Он рассказал, что время от времени в Соединенных Штатах происходили кризисы власти, но с появлением медиа и соцсетей все изменилось. В центре конфликта сегодня стоит не Трамп, а недовольство американцев своим уровнем жизни.

Аккаунт президента в Twitter был заблокирован на следующий день после штурма Капитолия. 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, где в тот момент утверждались итоги выборов. В результате погибли пять человек. Компания Twitter объяснила, что пошла на такой шаг для защиты граждан от новых атак.

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Автор: 14 января 2021, 18:31 Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

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