"Предусмотрено тюремное заключение": Крид пришел в ярость после слитых в интернет интимных фото

В начале этого года стало известно, что исполнитель встречается со звездой "ТикТока" Валей Карнавал. Возлюбленные пока не посвящают никого в детали своих отношений. Сейчас пара проводит отпуск в Дубае.

Они практически не снимаются вместе. Однако несколько фото сделали поклонники, а затем выложили в Сеть. Возлюбленные были замечены во время романтических ужинов, прогулок и походов по магазинам.

Егору Криду крайне не понравилась ситуация, он не смог остаться в стороне и высказался в неожиданной манере. Артист опубликовал "историю" в "Инстаграм", где на темном фоне написал длинный текст, пригрозив всем интересующимся судом.

"Только что узнал, что в законодательстве Дубаи есть статья – за фотографии незнакомых и вмешательство в личную жизнь. Штраф за данное преступление составляет от 150 000 до 500 000 дирхамов (US$ 137 тысяч), также предусмотрено тюремное заключение на срок до 6 месяцев. Уф… ну чё, начнем собирать со всех потихоньку на Новый Rolls?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – обратился он к подписчикам.

Реакция пользователей не заставила себя долго ждать. Их возмутило высказывание Егора, а некоторые даже посетовали, что так плохо на него влияет новоиспеченная юная девушка, и предложили близким подарить ему словарь.

"Егорушка, во-первых, кому бы ты сдался, а во-вторых, я сам тебе доплачу, чтобы ты не попадал в камеру моего телефона. И да, 3 ошибки на одно короткое сообщение – это твой успех, успешного отдыха в "ДУБАЯХ"", – посмеялся над артистом неизвестный молодой человек.

