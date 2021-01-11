Тимати унизил разодевшегося в розовое Крида: Думал, не узнаю его по маникюру

Бывшие коллеги по лейблу Black Star продолжают дружить даже после окончания совместной работы. На новогодние праздники Тимати и Егор Крид отправились в Дубай.

В личном блоге белокурый артист поделился фотографией из местного парка. Молодой человек выбрал для прогулки довольно необычный образ. Парень надел розовое худи, а также шорты и кроссовки в тон. Помимо этого Егор Крид решил надеть на голову венок из цветов.

Для арабской страны парень с маникюром и во всем розовом явно выглядел чересчур. Артист и сам это понял, отметив, что быстро покинул общественное пространство, так как все камеры прохожих были направлены на него.

Подписчики тоже не оценили образ Егора Крида. Они заявили, что парень превращается в представителя нетрадиционной сексуальной ориентации. Даже товарищ по сцене не смог пройти мимо вычурного лука музыканта. Тимати жестко пошутил в комментариях под фото певца. "Прятался от меня. Думал, я не узнаю его по маникюру, венку и розовой кофточке (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявил рэпер.

"Был пацан и нет пацана", "Итак мужиков нормальных все меньше....куда вы катитесь", "Ладно, мелированные кудри Джастина из 90-ых, но венок из цветов, ноготки и поросячий комбезик– перебор", "Осталось юбку надеть для полного счастья", "Какой то весь приторно розово-кудрявый, это точно для девочек кумир? ну явно же нет", – написали в комментариях.