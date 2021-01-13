Напуганный раком предстательной железы Шаляпин начал яростно мастурбировать

Арсений Бородин вспомнил, что когда вместе с Прохором Шаляпиным участвовал в проекте "Фабрика звезд", то камеры там были установлены везде, включая туалеты и ванные комнаты. "Однажды камеры засняли, как Прохор Шаляпин онанировал, и это показали в эфире MTV, – вспомнил Бородин. – Но без этого было никуда. Мы же были молодые, кровь и гормоны у всех кипели". Корреспондент "Дни.ру" позвонил Прохору, чтобы узнать, кого он представлял, когда испытывал оргазм в ладошку

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