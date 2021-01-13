Напуганный раком предстательной железы Шаляпин начал яростно мастурбировать

"Странно, что эта тема всплыла сейчас, хотя прошло уже 15 лет, – рассказал Прохор. – Смею вас уверить, на "Фабрике" абсолютно все онанировал – и мальчики, и девочки. Кто-то это делал в солярии – теребили в носок, кто-то – в ванной, кто-то – в спальне".
Шаляпин подчеркивает, что он сам он именно мастурбировал, никого не представляя в эротических фантазиях, тогда как его коллеги по теледому онанировали на объекты своих юношеских вожделений.
"Я теребил себя исключительно по медицинским показаниям, – смеется артист. – Просто был напуган риском возникновения рака предстательной железы. Ведь как говорят врачи, раз в три дня мужчине надо непременно разряжаться, освобождать свой организм. А на "Фабрике" четыре месяца были неестественные стрессовые для всей условия".
"Когда я самоудовлетворялся, то лежал в постели в темной комнате и думал, что меня никто не видит, – признался Прохор. – А потом мое глупое лицо показали на MTV. Ах, какая сенсация, что я в 22 года мастурбировал!"
Шаляпин божится, что в момент оргазма он не представлял никого из тех, кто его окружал. "Для меня это были только коллеги, а не объекты сексуальных желаний. К тому же я был настолько эгоистичным и самовлюбленным, что если и видел кого в фантазиях, то только самого себя", – пояснил музыкант.
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