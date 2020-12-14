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"Пока даже писать тяжело": Тюльпановой поставили страшный диагноз

Милана Тюльпанова. Фото: instagram.com/milana_tulpanova
27-летняя Милана Тюльпанова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом знаменитость рассказала поклонникам в соцсети.
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В воем инстаграм-аккаунте экс-супруга Александра Кержакова сообщила, что, как минимум, две недели не будет выкладывать новых постов. Она добавила, что сейчас ей сложно поддерживать связь с подписчиками, поэтому о своем самочувствии расскажет позже.

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"Пока даже писать тяжело", – поделилась модель. Милана Тюльпанова призвала фолловеров беречь себя и близких. Отметим, весной этого года девушка рассказывала, что заболела после поездки в Милан.

Спустя 20 дней с момента возвращения домой ей стало плохо, и все симптомы совпадали с признаками COVID-19. В тот раз анализы показали, что она больна ОРВИ. Теперь же страшный диагноз подтвердился.

Напомним, в апреле прошлого года Милана Тюльпанова объявила о расставании со спортсменом. В браке пара прожила пять лет. В этом союзе знаменитость родила сына Артемия. Позже стало известно, что светская львица во время совместной жизни с футболистом стала жертвой домашнего насилия.

Как писали "Дни.ру", ранее экс-супруга Александра Кержакова опубликовала пост в личном блоге, в котором подробно рассказала о всевозможных инъекциях и пластических операциях. Выяснилось, что целая команда профессионалов трудится не только над лицом Миланы Тюльпановой, но и над всем ее телом. По словам модели, такие вмешательства не несут в себе ничего плохого, а только поднимают женскую самооценку.

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Автор: 14 декабря 2020, 15:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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