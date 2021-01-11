"Бесстыдницы!": Цымбалюк-Романовская на морском курорте довела народ до слез

Киевская пианистка и бывшая жена ныне покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в городе своего детства – Гаграх. В своем блоге она похвасталась красиыми фотографиями.

В этом году многие звезды из-за пандемии коронавируса не смогли отправиться в путешествия по разным странам. Россия ограничила вылеты в ряд государств, поэтому артисты ищут впечатлений на родимой стороне.

В Сочи и курорты Абхазии Виталина Цымбалюк-Романовская отправилась на новогодние каникулы. После вдохновляющей поездки экс-супруга Армена Джигарханяна поделилась впечатлениями с подписчиками своего "Инстаграм".

На одном из свежих фото Виталина Цымбалюк-Романовская предстала в коротком полушубке из комбинированного меха с аккуратной отделкой из каракульчи, солнечных очках и с лучезарной улыбкой.

Пианистка написала в своем микроблоге, что от поездки у нее остались только положительные впечатления. Путешествие оказалось для нее особенным.

Трепет звезда ощутила во время прогулки по городу Гагра, где она бывала тридцать лет назад. Виталина прошлась по знакомым улицам и испытала ностальгию. В Гаграх она бывала в детстве, поэтому для нее это было особенно важно пройтись по знакомым улицам.

"Воздух здесь такой, какого я нигде в мире больше не нашла", – написала Виталина Цымбалюк-Романовская в своем "Инстаграм".

Подписчики Виталины настолько растрогались, что едва не разрыдались от эмоций. У некоторых с этим городом тоже многое связано.

"Я попала в детство. Спасибо, Виталина. Даже слеза навернулась от ностальгии", – написала фолловер.