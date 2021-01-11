Дочь взорвалась из-за наглых требований показать фото онкобольной Заворотнюк

В 2019-ом году близкие звезды "Моей прекрасной няни" подтвердили: актриса больна, у нее диагностирована глиобластома. Вся страна переживает за Анастасию Заворотнюк, но родственники предпочитают не комментировать ее состояние. Однако иногда ее дочь делает исключение для своих подписчиков.

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