Дочь взорвалась из-за наглых требований показать фото онкобольной Заворотнюк

Анна активно ведет свой блог в "Инстаграм" и часто предлагает поклонникам задать ей вопросы на интересующие темы. Поклонники нередко интересуются состоянием здоровья ее матери. Анна считает подобный интерес не совсем здоровым, ее возмущает стремление чужих людей выяснить все подробности, а также увидеть последние снимки тяжелобольной Анастасии.
"Как у Вас получается так хорошо прятать маму? Ни одной фотографии нет ее!" – отправил пользователь вопрос Анне. Она не выдержала и высказалась: "А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности", – написала дочь звезды. Она призвала всех комментаторов проявить эмпатию. "Посмотрите лучше на картины великих художников. Может это поможет вашему духовному развитию", – написала Анна в профиле.
Напомним, не так давно девушка уже отвечала на вопрос о состоянии Анастасии Заворотнюк. Тогда она рассказала, что актриса тяжело болеет, но они верят в лучшее. "Я очень надеюсь, что все победим", – отмечала она. Незадолго до этого высказывания появилась информация о том, что звезда вернулась домой, но ее так и не подтвердили.
Известно, что супруг артистки Петр Чернышов всячески поддерживает избранницу с первых дней болезни и до сих пор. Чтобы помочь возлюбленной, он даже встречался с различными учеными, пытаясь разобраться в тонкостях лечебного процесса.
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