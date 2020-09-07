"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о физических страданиях

За время вынужденного простоя московский академический театр имени Маяковского не сыграл 171 спектакль, которые не посмотрели более 67 тысяч зрителей. Все это обернулось огромными потерями – более 135 миллионов рублей. А как чувствовали себя в это непростое время артисты? Об этом корреспондент "Дни.ру" поговорил с Народной артисткой России Светланой Немоляевой.



"14 марта мы сыграли спектакль "Бешеные деньги" и больше на сцену я не выходила, – вздыхает Светлана Владимировна. – Очень тяжело полгода не играть, это просто ужас. Я служу в театре уже более 60 лет, но подобное со мной случилось впервые. К тому же не было не только театра, но и отменились все проекты связанные с кино и телевидением".



"Все это время я с семьей провела на даче в любимом Абрамцево, – призналась актриса. – Единственное счастье от этого карантина, что рядом были все родные – сын, невестка, внучка, брат. Но поблажек себе не давали – очень много ходили. А я старалась не думать о плохом, потому что оптимист по своей природе. И о деньгах не думала – мне очень мало нужно для жизни, я живу экономно".

Через два года театра Маяковского отметит 100-й сезон. Вероятно, к этому времени начнется масштабная реставрация исторического здания в центре Москвы, которому исполнилось уже 135 лет. И это еще одна печаль Немоляевой. "Реконструкцию боюсь ужасно, – признается актриса. – Кажется, что уйду из этих намоленных стен в другое место и уже не вернусь сюда".

Пока же в театре, по требованию Роспотребнадзора, ввели "шахматную" рассадку зрителей. "Я физически страдаю, видя, что театр пустует. Надеюсь, скоро весь этот ужас закончится", – говорит Немоляева.

В новом сезоне поклонников Светланы Владимировны ждет подарок – она сыграет главную роль в комедии "Как важно быть серьезным" по пьесе Оскара Уайльда в постановке Анатолия Шульева. "Очень волнуюсь, – призналась Немоляева. – Но спектакль обещает быть интересным и необычным".