Что случилось с 81-летней Светланой Немоляевой

Театр имени Маяковского открыл 96-й сезон. На традиционный сбор труппы пришли все звезды, а их тут целая плеяда. Чего только стоит Светлана Немоляева, которая служит здесь уже 59 лет! С легендой кино и сцены встретился корреспондент Dni.Ru.

"Цифра, конечно, устрашающая, но я как-то спокойно к этому отношусь, – улыбается Светлана Владимировна. – И примадонной, звездой, легендой я себя вовсе не считаю. Смущаюсь, когда про меня говорят "великая", "гениальная".

Немоляева призналась, что желтую прессу не читает, сплетнями не интересуется. "Мне кажется, про мою семью ничего такого и не пишут, – пояснила актриса. – Ни я, ни мой покойный муж, ни внуки никогда поводов для пересудов не давали, никуда не лезли".

Внуки, как признается Немоляева, ее награда и надежда. "Я довольна тем, как сложилась их судьба, – говорит актриса. – Они оба пошли по той стезе, о которой всегда мечтали. От актерства я их никогда не отговаривала. Поэтому моя внучка Полина окончила ГИТИС, теперь вместе со мной работает в театре Маяковского. Для меня это большая радость. Она часто со мной советуется по роли, образу, мы обсуждаем ее работы. Ругать ее я не ругаю, если что-то и предлагаю, то делаю это осторожно и деликатно. А внук Сергей мечтал о продюсерском факультете ВГИКа, туда и попал. При этом сам, без всякого протеже с моей стороны".

Рассказала актриса и о том, как провела лето: "Сразу после закрытия юбилейного, 95-го сезона, уехала на дачу в любимое подмосковное Абрамцево (дом она построила еще в 1979 году, но с селом связана всю жизнь – ее родители познакомились в местном доме отдыха, а на следующий год уже приехали сюда вместе с новорожденной дочкой. – Здесь и далее прим. ред). Я там сегодня ничего не выращиваю (хотя еще несколько лет назад там росли флоксы, тюльпаны, лилии, пионы), просто наслаждаюсь природой, воздухом, тишиной. Мы ведь живем в настоящем лесу, где растут огромные ели, березы, дубы, клены, липы. Правда, на пару дней выбралась на два интересных фестиваля – в Ессентуках, где представляла свой новый фильм, и в Юрмале".