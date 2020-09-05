Бондарчук снова станет отцом? Паулина Андреева отказалась от участия в спектаклях

Выяснилось, что многочисленная аудитория не увидит Паулину Андрееву на театральной сцене. Актрису заменили сразу же в трех спектаклях: "Чайка", "Дом" и "№13D". Зрители начали гадать, что же стало главной причиной отсутствия звезды.

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