Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о тяжелой утрате

Накануне Андрей Григорьев-Апполонов напомнил пользователям социальной сети о том, что ровно 22 года назад не стало солиста группы "Иванушки International" Игоря Сорина. Музыкант был главной звездой коллектива и любимчиком публики.

Еще в детстве Игорь Сорин вел весьма творческий образ жизни. Мальчик прекрасно рисовал, сочинял стихи и обладал отличными вокальными данными.

Учась в радио-механическом техникуме, Игорь создал музыкальную группу, которая сразу же стала популярной в учебном заведении.

Тогда Сорин понял, что должен связать свою жизни с музыкой и поступил в училище имени Гнесиных. В карьере певца всегда были громкие взлеты и падения. Ему приходилось прерывать учебу, чтобы участвовать в многочисленных мюзиклах.

На съемках одного проекта ему предложили поехать в Америку и продолжить обучение на другом конце света. Видимо. Игорь действительно чувствовал, что должен остаться в Москве, поэтому моментально отказал зарубежным коллегам.

Пик карьеры Сорина пришелся на расцвет группы "Иванушки International". Именно Игорь привел молодого Андрея Григорьева-Апполонова в российский шоу-бизнес. Уже после первых месяцев существования коллектива стало понятно, что парни будут пользоваться успехом.

Так оно и вышло. "Иванушкам" потребовалось три года, чтобы исколесить всю Россию и заставить говорить о себе в каждом городе необъятной страны. На их концерты собирались полные стадионы. Поклонники не давали проходу молодым людям даже в свободное от выступлений время.

Но все это было до того момента, как Игорь Сорин не решил покинуть своих коллег и заняться сольной карьерой. Трагичным был уход музыканта из жизни. После того, как артист отправился в свободное плаванье, через полгода его не стало.

1 сентября 1998 года Сорин выпал из окна шестого этажа жилого дома. Медики долгое время боролись за жизнь молодого исполнителя, проведя ряд сложных операций. Но и это не спасло музыканта.

Сейчас бывшие коллеги Игоря каждое 4 сентября напоминают поклонникам о любимце публики. Андрей Григорьев-Апполлонов опубликовал архивные кадры в "Инстаграм" и добавил весьма внушительную цифру.

"22 года", – немногословно выразился артист.

Спустя несколько десятков лет Григорьев-Апполонов высказал свою версию обстоятельств смерти Сорина. По словам музыканта, экс-солиста "Иванушки International" могли убить. Однако Андрей все еще не определился с официальной версией.