Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
партнеры
Суббота
22 августа
Лента новостей
22:01
"Он будет жить только со мной!": старший сын Григорьева-Апполонова вернулся в Москву
20:02
Фотографии обнаженной Дианы Шурыгиной в душе просочились в сеть
18:12
Легкоступову положили в особый гроб "с удобствами" за 400 тысяч рублей
17:49
Волочкова показала свои дыньки на камеру
17:34
Дочь Галкина сбежала от отца
17:32
Лукашенко поручил военным принять "самые жесткие меры" из-за протестов
16:36
Беременная звезда шоу "Дом-2" была срочно госпитализирована
16:20
Лукашенко об уходе с поста: Белоруссию бы поломали, покрошили и выплюнули
16:13
Бывший муж Лолиты превратился в бомжа после выписки из ее квартиры
15:50
"Ротару злая из-за отсутствия секса": громкое заявление звездного стилиста
15:33
Адвокат о расставании Гордона с молодой женой: Самый цивилизованный развод
15:06
Политолог: Лукашенко придется заплатить суровую цену за помощь Москвы
14:41
"Помогите ей собрать чемоданы": Бузова хочет сбежать из России из-за отравления Навального
14:20
"Ничего не слышит": появились данные о тяжелом недуге Корчевникова
14:12
Валерия о проблемах Легкоступовой с алкоголем: Подтолкнули, вынудили, заставили
13:51
Родственники Легкоступовой не пустили фанатов на прощальную церемонию
13:31
"Не смогли избежать проблем в браке": Королева ударила Тарзана во время торжества
13:12
Легкоступова обсуждала со священником зловещие символы смерти
13:11
Эксперт констатирует конец правления Лукашенко: Режим умер
12:08
Сына Ксенофонтовой жестко избили: Ногами в лицо!
12:06
Ирина Нельсон подтвердила получение писем с угрозами убийства
11:58
Доходы Надежды Бабкиной продолжают расти в кризис
11:34
Появились страшные фото детей Харламова и Гузеевой
11:31
Жуткие кадры взрыва в доме в Ярославле: погибших искали всю ночь
11:19
Смертельная опасность: семья Пугачевой столкнулась с коронавирусом
11:11
Валерию засняли лежащей на камнях в раскрепощенном виде
10:52
"Ну наконец-то": дочь отреагировала на отчаянное решение Ефремова
10:42
"Безумие": похороны Легкоступовой повергли Азизу в шок
10:09
Что-то с мозгом и коронавирус: жуткие подробности смерти актера Губенко
08:27
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 августа 2020 года
06:48
Актриса из "Полицейского с Рублевки" начала рожать после задержания на Красной площади
04:31
Бочкарева в парике показала свои прелести
02:29
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото: Греческая королева!
00:14
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
22:14
Адвокаты не готовы защищать отказавшегося от Пашаева Ефремова
22:01
Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
21:53
В Болгарии нашли труп российского экстремала
21:51
Депутат Госдумы: Лукашенко потерял доверие Путина
21:38
Мэр Ярославля о взрыве в жилом доме: Штаб будет создан в ближайшее время
21:37
Дмитрий Шепелев сообщил о пополнении
21:10
Всплыло забытое уголовное дело в отношении Ефремова
21:09
Омские врачи разрешили перевести Навального в Германию
20:47
В центре Москвы произошла стрельба
20:41
СМИ: Под завалами обрушившегося дома в Ярославле находятся женщина и ребенок
20:35
Следствие установило имена виновных в убийстве журналиста в Красноярске
20:21
В Ярославле в результате взрыва частично обрушился жилой дом
19:46
В Электростали произошел пожар
19:30
В Подмосковье задержали банду аферистов
19:13
Пашаев объяснил отказ Ефремова от его услуг
18:13
Телеканал "Пятница" анонсировал дату премьеры сериала "Училки в законе"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: В Москве подготовились к свержению Лукашенко
Кому выгодно отравление Алексея Навального
Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Киркоров об обиде Легкоступовой на Пугачеву: Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека
Эксперт констатирует конец правления Лукашенко: Режим умер
Лукашенко не оставили шансов на спасение: физических и финансовых ресурсов нет
Шоу-бизнес

"Он будет жить только со мной!": старший сын Григорьева-Апполонова вернулся в Москву

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прошел год с того момента, как Андрей Григорьев-Апполонов развелся со своей супругой. Звездная пара воспитывала двух сыновей: 12-летнего Артемия и 16-летнего Ивана. Бывшие супруги долгое время не могли решить, кто же из детей останется жить в столице.
прочитано 489 раз

Несмотря на то, что Андрею не удалось сохранить дружеские отношения с экс-женой, он принимает активное участие в жизни наследников. Сейчас мальчики проживают с матерью и ее новым возлюбленным в Санкт-Петербурге.

ПО ТЕМЕ

Григорьев-Апполонов забрал сыновей у бывшей жены

Ситуация приобрела новый поворот после того, как старший сын артиста решил переехать в Москву. Ваня собирается возобновить обучение в столичной школе и поступить в престижный ВУЗ.

Сам же Андрей Григорьев-Апполонов больше не может держать свои эмоции при себе. Артист поделился радостной новостью в одном из интервью.

"Очень скучал по ним, а они – по мне. По секрету скажу, что Ваня, отучившись год в Питере, возвращается учиться в Москву, а значит, жить будет со мной! Тема остается с мамой", – поделился музыкальный продюсер.

Напомним, что сейчас певец живет на два города. Он часто бывает в Сочи и проводит время с родственниками на юге страны.

Весь карантин Андрей Григорьев-Апполонов нежился под солнцем, наслаждаясь теплым морем и горным воздухом. Артист признался, что ему удалось сохранить прежнюю физическую форму даже в период бушующей пандемии коронавируса.

Музыкант ежедневно занимался спортом и устраивал себе пешие прогулки в горы. Более того, Андрей успел подлечиться и попал на прием к лучшему остеопату России.

Автор: 22 августа 2020, 22:01 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко поручил военным принять "самые жесткие меры" из-за протестов
Лукашенко об уходе с поста: Белоруссию бы поломали, покрошили и выплюнули
Политолог: Лукашенко придется заплатить суровую цену за помощь Москвы
Эксперт констатирует конец правления Лукашенко: Режим умер

Шоу-бизнес

Адвокаты не готовы защищать отказавшегося от Пашаева Ефремова
Дмитрий Шепелев сообщил о пополнении
Всплыло забытое уголовное дело в отношении Ефремова
Пашаев объяснил отказ Ефремова от его услуг

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Помогите ей собрать чемоданы": Бузова хочет сбежать из России из-за отравления Навального

Телеведущая сделала неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Валерия о проблемах Легкоступовой с алкоголем: Подтолкнули, вынудили, заставили

Артистки были дружны

Видео

"Не смогли избежать проблем в браке": Королева ударила Тарзана во время торжества

Звездная пара отмечает 17-ю годовщину

Шоу-бизнес

Адвокат о расставании Гордона с молодой женой: Самый цивилизованный развод

Экс-возлюбленные все решили мирным путем

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+