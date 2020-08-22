"Он будет жить только со мной!": старший сын Григорьева-Апполонова вернулся в Москву

Несмотря на то, что Андрею не удалось сохранить дружеские отношения с экс-женой, он принимает активное участие в жизни наследников. Сейчас мальчики проживают с матерью и ее новым возлюбленным в Санкт-Петербурге.
Ситуация приобрела новый поворот после того, как старший сын артиста решил переехать в Москву. Ваня собирается возобновить обучение в столичной школе и поступить в престижный ВУЗ.
Сам же Андрей Григорьев-Апполонов больше не может держать свои эмоции при себе. Артист поделился радостной новостью в одном из интервью.
"Очень скучал по ним, а они – по мне. По секрету скажу, что Ваня, отучившись год в Питере, возвращается учиться в Москву, а значит, жить будет со мной! Тема остается с мамой", – поделился музыкальный продюсер.
Напомним, что сейчас певец живет на два города. Он часто бывает в Сочи и проводит время с родственниками на юге страны.
Весь карантин Андрей Григорьев-Апполонов нежился под солнцем, наслаждаясь теплым морем и горным воздухом. Артист признался, что ему удалось сохранить прежнюю физическую форму даже в период бушующей пандемии коронавируса.
Музыкант ежедневно занимался спортом и устраивал себе пешие прогулки в горы. Более того, Андрей успел подлечиться и попал на прием к лучшему остеопату России.
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