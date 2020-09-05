Экс-супруг Гагариной эксплуатирует новую пассию

Бывший муж народной артистки публично заявил, что после расставания с Полиной Гагариной ему пришлось пережить весьма непростой период. Дмитрий Исхаков разучился знакомиться с представительницами женского пола и обнаружил весьма интересную закономерность.

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