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Экс-супруг Гагариной эксплуатирует новую пассию

Экс-супруг Гагариной эксплуатирует новую пассию

Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший муж народной артистки публично заявил, что после расставания с Полиной Гагариной ему пришлось пережить весьма непростой период. Дмитрий Исхаков разучился знакомиться с представительницами женского пола и обнаружил весьма интересную закономерность.
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Теперь экс-супруга Полины Гагариной окружают любопытные девушки, желающие занять вакантное место рядом с Дмитрием Исхаковым.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

По словам профессионального фотографа, он испытывает стеснение и волнение, когда представительницы прекрасного пола пытаются заигрывать с ним. Дмитрий удивлен этим фактом и пытается разобраться в ситуации вместе с подписчиками в "Инстаграм".

Бывший муж Гагариной предположил, что после периода самоизоляции он стал ненормальным. Мужчина закрылся в себе. Исхакова совершенно не привлекает "случайный секс". Более того, его одолевает страх и даже некая брезгливость.

Находчивые друзья Дмитрия прокомментировали новую весьма откровенную публикацию в социальной сети и подбросили звезде пару советов. Знакомый Полины Гагариной предложил фотографу выбрать одну достойную кандидатуру, чтобы та могла мыть полы в холостяцкой квартире.

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Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov)

Сам же Исхаков отказался от подобной эксплуатации женщин и признался, что для него лучшим помощником по дому является пылесос.

"У меня же робот моет полы. Бесшумно помогает по хозяйству. А главное – мозг не выносит", – добавил экс-супруг Гагариной.

Напомним, что Дмитрий до сих пор переживает громкий развод с народной артисткой. Пока фотограф боится подойти к симпатичным дамам, певица продолжает строить новое семейное гнездышко.

Говорят, после расставания с Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина нашла счастье в объятиях 48-летнего саунд-продюсера Владимира Чиняева. Их приметили на прогулке, они беседовали и обнимались. Стоит отметить, что артистку совсем не смущает то обстоятельство, что у Чиняева есть жена и дети.

Автор: 5 сентября 2020, 10:58 Источник: Инстаграм Дмитрия Исхакова ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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