Экс-супруг Гагариной эксплуатирует новую пассию

Теперь экс-супруга Полины Гагариной окружают любопытные девушки, желающие занять вакантное место рядом с Дмитрием Исхаковым.
По словам профессионального фотографа, он испытывает стеснение и волнение, когда представительницы прекрасного пола пытаются заигрывать с ним. Дмитрий удивлен этим фактом и пытается разобраться в ситуации вместе с подписчиками в "Инстаграм".
Бывший муж Гагариной предположил, что после периода самоизоляции он стал ненормальным. Мужчина закрылся в себе. Исхакова совершенно не привлекает "случайный секс". Более того, его одолевает страх и даже некая брезгливость.
Находчивые друзья Дмитрия прокомментировали новую весьма откровенную публикацию в социальной сети и подбросили звезде пару советов. Знакомый Полины Гагариной предложил фотографу выбрать одну достойную кандидатуру, чтобы та могла мыть полы в холостяцкой квартире.
Сам же Исхаков отказался от подобной эксплуатации женщин и признался, что для него лучшим помощником по дому является пылесос.
"У меня же робот моет полы. Бесшумно помогает по хозяйству. А главное – мозг не выносит", – добавил экс-супруг Гагариной.
Напомним, что Дмитрий до сих пор переживает громкий развод с народной артисткой. Пока фотограф боится подойти к симпатичным дамам, певица продолжает строить новое семейное гнездышко.
Говорят, после расставания с Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина нашла счастье в объятиях 48-летнего саунд-продюсера Владимира Чиняева. Их приметили на прогулке, они беседовали и обнимались. Стоит отметить, что артистку совсем не смущает то обстоятельство, что у Чиняева есть жена и дети.
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