Вскрылись шокирующие подробности о возможной измене Клюева жене

Жизнь артиста была интересная и
непростая. С самого детства было понятно, что у него непростой характер.
Мальчишкой он вечно дрался, попадал в неприятности, ругался с учителями.
Зато романтики и изобретательности у него было не отнять. По молодости цветы для девчонок он таскал с могил на Новодевичьем кладбище.
Впервые Клюев женился, будучи студентом Щепки. У них с женой родился сын Алеша. Однако брак распался. А в 24 года Алексей умер. Врачи сказали, что у него остановилось сердце. Убитый горем отец не верил в это, ведь мальчик рос спортсменом и не имел вредных привычек.
Потом артист женился снова. Но и второй брак продержался недолго. Зато с третьей женой, Викторией, Борис прожил до гробовой доски.
Клюев вспоминал, как поначалу он уговаривал тогда еще замужнюю профессиональную легкоатлетку добивался год. В итоге она сдалась ему. Все 45 лет они были вместе, однако случалось всякое.
А вот с Викторией стать родителями им было не суждено. Хотя детей Клюев очень хотел и из-за этого даже подумывал грешным делом об измене… Но понимал, что это обидит Вику, пишет "Экспресс-газета".
"В наши дни проблему можно было бы решить, но тогда… Даже думал зачать на стороне, но понимал, что это оскорбит Вику", – говорил Клюев.
За два года до смерти артист продал трехкомнатную квартиру в Италии. Он покупал ее на гонорар от съемок в "Ворониных". Однако из-за болезни ему стало трудно добираться до Италии. Сейчас наследство актера оценивается в 50 миллионов рублей. Все это достанется его вдове.
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