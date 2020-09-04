Вскрылись шокирующие подробности о возможной измене Клюева жене

В пятницу, 4 сентября, похоронили народного артиста Бориса Клюева. Он умер на 77-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О своей болезни он говорил так: "Если бог заберет меня, спокойно отнесусь". Он целиком отдавался своей профессии и старался не тонуть с головой в своем диагнозе, наслаждаясь каждым днем.



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