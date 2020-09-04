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"Был очень нежным": вдова Караченцова сделала интимное признание о Клюеве

Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Поргина тепло высказалась об умершем Борисе Клюеве. Актриса отметила, что коллега очень ценил дружбу.

Продолжение: А где Галя? Экранную жену Клюева из "Ворониных" не заметили на прощании
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Знаменитости, коллеги, близкие и поклонники прощаются с народным артистом России. Гроб звезды сериала "Воронины" установили на сцене Малого театра.

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 Борис Владимирович Клюев

Борис Владимирович Клюев актер

Вдова актера Николая Караченцова знала Бориса Клюева как хорошего человека. Она заявила, что он был не только профессиональным актером, но и добрым другом. "Я рада, что он сыграл эту роль в сериале "Воронины". Это как песня. Я очень грущу. Все смеются над его словами "египетская сила". Он умел любить и был очень нежным. Он очень дорожил дружбой и помнил всех своих друзей. Я знаю, что он уйдет в рай, я в этом уверена. Царствие ему небесное!" – высказалась Людмила Поргина.

Похоронен Борис Клюев будет на Троекуровском кладбище. Напомним, о смерти артиста стало известно 1 сентября. Артист продолжительное время боролся с раком легких. Он не скрывал, что тяжело болен. Однако актер был настроен оптимистично. Практически о последнего Клюев приходил на репетиции в Малый театр.

Борис Клюев известен ролями в таких фильмах и сериалах, как "Воронины", "Улицы разбитых фонарей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д’Артаньян и три мушкетера", "На углу у Патриарших" и других. В его творческой копилке более сотни ролей в спектаклях и кинолентах.

Как писали "Дни.ру", смерть 76-летнего Бориса Клюева стала сильным ударом для его поклонников, коллег и близких. Представители шоу-бизнеса и сотни россиян выразили соболезнования семье знаменитости.

Автор: 4 сентября 2020, 13:08 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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