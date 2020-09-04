Вдова улыбалась возле гроба Клюева

В пятницу, 4 сентября, в Москве началось прощание с артистом Борисом Клюевым. Проводить знаменитость в последний путь собрались его друзья и коллеги.

Бориса Владимировича не стало 1 сентября. В последние годы актер боролся с раком легких. Несмотря на страшный диагноз Клюев продолжил играть в театре и сниматься в фильмах и телесериалах. Он никогда не жаловался на болезнь.

Прощание с народным артистом началось в Малом театре в 11 часов. Гроб с телом Бориса Клюева установили на сцене. Друзья и коллеги звезды по очереди подходили к микрофону, чтобы поделиться теплыми воспоминаниями.

В первом ряду сидела вдова звезды – Виктория Клюева. Известно, что детей у пары нет. Женщина принимала соболезнования. В какой-то момент к ней подошел один из присутствующих.

Виктория Клюева с улыбкой выслушала его речь, после чего приняла от него некий диск. Вполне возможно, что на этом диске могла быть видео– или аудиозапись, связанная с артистом.

Напомним, за годы служения в Малом театре Борис Клюев сыграл более 70 ролей. Он участвовал в постановках "Горе от ума", "Король Лир", "Горячее сердце", "Гроза" и многих других.

Также актер запомнился зрителям благодаря фильмам "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Популярность среди молодой аудитории он обрел после съемок в сериале "Воронины".