Вдова улыбалась возле гроба Клюева

Бориса Владимировича не стало 1 сентября. В последние годы актер боролся с раком легких. Несмотря на страшный диагноз Клюев продолжил играть в театре и сниматься в фильмах и телесериалах. Он никогда не жаловался на болезнь.
Прощание с народным артистом началось в Малом театре в 11 часов. Гроб с телом Бориса Клюева установили на сцене. Друзья и коллеги звезды по очереди подходили к микрофону, чтобы поделиться теплыми воспоминаниями.
В первом ряду сидела вдова звезды – Виктория Клюева. Известно, что детей у пары нет. Женщина принимала соболезнования. В какой-то момент к ней подошел один из присутствующих.
Виктория Клюева с улыбкой выслушала его речь, после чего приняла от него некий диск. Вполне возможно, что на этом диске могла быть видео– или аудиозапись, связанная с артистом.
Напомним, за годы служения в Малом театре Борис Клюев сыграл более 70 ролей. Он участвовал в постановках "Горе от ума", "Король Лир", "Горячее сердце", "Гроза" и многих других.
Также актер запомнился зрителям благодаря фильмам "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Популярность среди молодой аудитории он обрел после съемок в сериале "Воронины".
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