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Шоу-бизнес
Собчак обвинила мать в бойкоте с сестрой

Собчак обвинила мать в бойкоте с сестрой

Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак рассказала о семейной драме. Дело в том, что она много лет не общается с дочерью своего отца от предыдущего брака – Марией.
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Телеведущая в эфире ютуб-шоу "Честный развод" поделилась своими переживаниями с ведущей Агатой Муцениеце. Она объяснила, почему не разговаривает с сестрой. Мария – дочь покойного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Женщина на 16 лет старше Ксении.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Журналистка отметила. что ей жаль, что она не наладила за все эти годы отношения с родственницей. По словам светской львицы, ее мать Людмила Нарусова всегда ревновала отца к его прежней семье. Ксения Собчак считает, что такое поведение матери было в корне неправильным.

Звезда надеется, что когда-нибудь все же наладит отношения с сестрой. Светская львица добавила, что до какого-то момента ей казалось естественным, что они не общаются. "Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала", – высказалась знаменитость.

Напомним, что Анатолий Собчак был женат на Нонне Гандзюк. От этого брака на свет в 1965 году появилась его дочь Маша. По образованию он юрист. Известно, что у Марии ест сын Глеб. Он родился в 1983 году. С Людмилой Нарусовой Анатолий Собчак стал жить с 1980 года. Через год в их семье появилась дочь Ксения.

Как писали "Дни.ру", в интервью Агате Муцениеце теледива рассказала о разводе с Максимом Виторганом. Она вспомнила, что решение далось им нелегко. Ксения Собчак и актер сохранили тепле отношения ради сына Платона. Сейчас ведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым.

Автор: 4 сентября 2020, 11:44 Источник: Ютуб-шоу "Честный развод" ✓ Надежный источник
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Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Нина
Ответить
Оно и понятно! Нарусиха, будучи старой девой, увела Собчака из семьи и не разрешала общаться ему с дочерью. Эти две мымры, наручина и ксюха-позор России. Мерзкие бабы!
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