Собчак обвинила мать в бойкоте с сестрой

Ксения Собчак рассказала о семейной драме. Дело в том, что она много лет не общается с дочерью своего отца от предыдущего брака – Марией.

Телеведущая в эфире ютуб-шоу "Честный развод" поделилась своими переживаниями с ведущей Агатой Муцениеце. Она объяснила, почему не разговаривает с сестрой. Мария – дочь покойного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Женщина на 16 лет старше Ксении.

Журналистка отметила. что ей жаль, что она не наладила за все эти годы отношения с родственницей. По словам светской львицы, ее мать Людмила Нарусова всегда ревновала отца к его прежней семье. Ксения Собчак считает, что такое поведение матери было в корне неправильным.

Звезда надеется, что когда-нибудь все же наладит отношения с сестрой. Светская львица добавила, что до какого-то момента ей казалось естественным, что они не общаются. "Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала", – высказалась знаменитость.

Напомним, что Анатолий Собчак был женат на Нонне Гандзюк. От этого брака на свет в 1965 году появилась его дочь Маша. По образованию он юрист. Известно, что у Марии ест сын Глеб. Он родился в 1983 году. С Людмилой Нарусовой Анатолий Собчак стал жить с 1980 года. Через год в их семье появилась дочь Ксения.

Как писали "Дни.ру", в интервью Агате Муцениеце теледива рассказала о разводе с Максимом Виторганом. Она вспомнила, что решение далось им нелегко. Ксения Собчак и актер сохранили тепле отношения ради сына Платона. Сейчас ведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым.