Андрей Чернышов женился после скандала в Крыму

Случившаяся на Черноморском курорте неприятность сблизила актера и его партнершу. Но об их романе не знали даже близкие.

Театралы долго обсуждали недавний громкий скандал в Крыму. Там в конце апреля, напомним, был отменен показ спектакля с участием актеров Андрея Чернышова и Вячеслава Разбегаева. Зрителям тогда объявили: "Актеры отказались принимать участие в данном спектакле, боясь получить отказ на въезд в Украину".

Ведущей актрисе театра "Содружество актеров Таганки" Марии Добржинской тогда пришлось оправдываться перед журналистами:"Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами. Но…и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет".

А теперь стало известно, что тот скандал особенно сблизил Андрея Чернышова и Марию Добржинскую. И они даже пошли в ЗАГС! "Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа, – пояснил Чернышов. – И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело… А если серьезно, мы с Машей не спешили, потому что всегда мечтали жениться "раз и навсегда" – как наши родители, которые прожили всю жизнь душа в душу…" Андрей и Мария, как выяснил журнал "7 дней", зарегистрировали свой брак в Москве, после чего обвенчались в Греции, а потом пара отправилась в свадебное путешествие на Кубу.