Стала известна роль Собчак в разводе Прилучного и Муцениеце

Ксения Анатольевна настолько влиятельная личность, что способна невольно рушить семьи. Возможно, все произошло бы в любом случае, однако пример развода Собчак стал толчком для Муцениеце в вопросе отношений.
Она призналась, что боялась общественного мнения и стеснялась показать, что ее семья неидеальна. К тому же, Агата не знала, куда девать детей. Это все осложняло. Тут опять на выручку пришла Ксения Анатольевна. Ведь перед глазами Агаты оказался уже фактически готовый сценарий развода семейной пары с детьми.
Собчак спокойно после развода воспитывает сына Платона от Максима Виторгана. Мальчик проводит время то с ней, то с отцом. Так же сделала и Агата.
"Для меня ты послужила вдохновением не побояться пойти против людей", – приводит слова Агаты Муцениеце "Вокруг ТВ".
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в июне этого года. Однако об их расставании стало известно еще в феврале. После восьми лет брака актриса неожиданно опубликовала компрометирующее видео о своем муже и заявила, что он пьет, изменяет ей и поднимает на нее руку.
Почти сразу после развода Прилучный стал встречаться со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Говорят, что увлекся он ею еще во время отношений с Агатой Муцениеце. У бывших супругов есть двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный вновь появились на публике вместе. Это произошло совсем недавно, когда все уже точно знали, что между ними ничего нет.
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