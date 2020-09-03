"Так бывает": Волочкова поставила под сомнение свадьбу с таинственным женихом

Полтора года назад Анастасия Волочкова заявила, что собирается выходить замуж. Правда, личность возлюбленного она раскрывать не хочет. Общественности стало известно лишь то, что мужчина моложе балерины. У него никогда не было жены, нет детей. Волочкова часто хвалится дорогими подарками от избранника.
Говорили, что танцовщица должна сыграть свадьбу этой осенью. Возлюбленные якобы выбрали особенную дату: 20.10.2020. Более того, на днях Волочкова сама сообщила, что ее путешествие в Турцию является "свадебным путешествием до свадьбы".
Но некоторые до сих пор не верят в существование любимого мужчины балерины. Поскольку она ни разу не показывала его лицо, пользователи Сети сделали вывод: Анастасия водит всех за нос.
Знаменитость решила ответить на все слухи сразу. Так, Волочкова в очередной раз завила, что у нее есть возлюбленный. Однако все то, что она пишет в "Инстаграм" порой является лишь шуткой.
Исходя из этого, информация о скорой свадьбе также может быть ложной. "Сказанное мною слово, а зачастую и в шутку, воспринимается, как событие и обрастает небылицами. Так бывает", – написала танцовщица в "Инстаграм".
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