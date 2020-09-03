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Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала свое разбитое лицо после падения на лестнице

Юлия Ковальчук показала свое разбитое лицо после падения на лестнице

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk
При загадочных обстоятельствах российская певица Юлия Ковальчук получила травму лица. К счастью, она оказалась несерьезной, и артистка отделалась легким испугом.
прочитано 565 раз

Юлия Ковальчук показала видео, на кадрах которого у нее ссадина на носу. На кадрах в разделе "Сторис" артистка лежит на массажном столе. Ей делают оздоровительные процедуры. Выглядит звезда немного грустной, и на это есть видимые причины.

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Звезда показала в кадре свое лицо и отметила, что оступилась и получила травму. Видно, что на ее носу внушительных размеров ссадина. Впрочем, при каких именно обстоятельствах можно было получить травму на таком месте, непонятно.

"Надо по лестницам аккуратнее ходить", – приводит слова артистки 7days.ru.

Подписчики принялись жалеть и успокаивать Юлию Ковальчук: "До свадьбы заживет!"; "Красотка!" – поддержали ее фанаты.

Ранее певица показала подписчикам лицо без макияжа. Большинство признали Ковальчук "свеженькой и натуральной". Однако нашлись и те, кто назвал селфи "лицом несчастной женщины". "Дни.ру" приводили комментарии подписчиков, которые в буквальном смысле облили помоями ненакрашенную женщину.

Все-таки многие считают, что экс-"блестящая" в свои 37 лет выглядит свежо. Ее часто называют "девочкой-подростком" и просят дать рецепт молодости и красоты. Ковальчук считает, что сохранение позитивного настроя помогает не только быть красивой, но и идти по жизни с легкостью.

Автор: 3 сентября 2020, 14:38 Источник: 7days.ru ✓ Надежный источник

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