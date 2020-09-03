Юлия Ковальчук показала свое разбитое лицо после падения на лестнице

Юлия Ковальчук показала видео, на кадрах которого у нее ссадина на носу. На кадрах в разделе "Сторис" артистка лежит на массажном столе. Ей делают оздоровительные процедуры. Выглядит звезда немного грустной, и на это есть видимые причины.
Звезда показала в кадре свое лицо и отметила, что оступилась и получила травму. Видно, что на ее носу внушительных размеров ссадина. Впрочем, при каких именно обстоятельствах можно было получить травму на таком месте, непонятно.
"Надо по лестницам аккуратнее ходить", – приводит слова артистки 7days.ru.
Подписчики принялись жалеть и успокаивать Юлию Ковальчук: "До свадьбы заживет!"; "Красотка!" – поддержали ее фанаты.
Ранее певица показала подписчикам лицо без макияжа. Большинство признали Ковальчук "свеженькой и натуральной". Однако нашлись и те, кто назвал селфи "лицом несчастной женщины". "Дни.ру" приводили комментарии подписчиков, которые в буквальном смысле облили помоями ненакрашенную женщину.
Все-таки многие считают, что экс-"блестящая" в свои 37 лет выглядит свежо. Ее часто называют "девочкой-подростком" и просят дать рецепт молодости и красоты. Ковальчук считает, что сохранение позитивного настроя помогает не только быть красивой, но и идти по жизни с легкостью.
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