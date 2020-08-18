Ковальчук без макияжа и укладки облили помоями

На фотографии супруга Алексея Чумакова лежит на диване. На ней вязаный кардиган и футболка телесного цвета. На лице ни грамма косметики, артистка с гордостью демонстрирует многочисленные веснушки и растрепанные волосы.
Как оказалось, такой отдых для Юлии Ковальчук – самый желанный. Она обожает проводить дни дома, закутавшись в объемный свитер и надев носки. Говорит, для нее важно держать ноги в тепле даже в жару.
Поклонники неоднозначно отнеслись к фотографии без прикрас. Некоторые посчитали, что артистка чересчур откровенна с подписчиками, которые привыкли к идеальной картинке. "Некрасиво, слишком худая! Лицо 60-летней (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Комки биша удалили?", "Лицо несчастной женщины", "Юлечка, нездоровая худоба. Малость прибавьте, лапушка. Я вас очень люблю!" – написали обеспокоенные.
Впрочем, большинство все же сошлись на том, что Юлия Ковальчук прекрасно выглядит. Также оказалось, что многие так же, как и звезда, стараются держать ноги в тепле даже летом. "Шерстяные носки круглый год и кофта", "Природную красоту ничем не испортить", "Очень красивая и женственная!" – пишут в комментариях.
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