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Девочка созрела: сексуальная дочка в минишортах и лифе затмила мрачную Славу

Девочка созрела: сексуальная дочка в минишортах и лифе затмила мрачную Славу

Фото: Дни.ру
В Москве вручили первую детскую премию "Жара Kids Awards". Многие артисты пришли на церемонию с наследниками – EMIN, Юлия Барановская. Но всех, кажется, затмила певица Слава, которая привела на церемонию старшую дочь Александру.
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21-летняя дочка и 38-летняя мама выглядят ровесницами. Но если Слава пришла на премию в строгом, почти аскетичном, мрачном платье, то ее наследница, напротив, явила себя во всей красе.

Соблазнительные минишорты и расшитый камнями лиф с глубоким декольте – в таком вызывающем виде Саша больше напоминала куртизанку, гетеру, кокотку, нежели гостью детской премии. Сходства добавлял обильный пирсинг на теле и огромная татуировка в виде стрелы на весь живот.

Фото: Дни.ру

Впрочем, наследницу Славы можно понять – 21-летняя Александра Морозова решила пойти по стопам матери и заняться музыкальной карьерой. Вот и приходится чем-то привлекать к себе внимание, эпатировать.

Фото: Дни.ру

Недавно старшая дочь звезды, выступающая под псевдонимом "Мамина дочь", выпустила первый клип на песню "Не трогай меня". Продюсером молодой певицы стала ее знаменитая мама. Хотя еще три года назад Александра рассказывала о планах поступить в театральный. Но на театральной сцене в исподнем особо не походишь, поэтому девушка и решила стать певицей – тут подобные образы уместны.

Фото: Дни.ру

"Я не стесняюсь своего тела, – призналась дочка Славы в одном из интервью. – Если есть красота, то почему ее не показать? Люблю свои фото, фигуру и хочу делиться ими с миром. Моложе, чем сейчас, я уже не буду, поэтому надо отжигать по полной!".

Автор: 3 сентября 2020, 09:00

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Что мать, что дочь ша лавы. Выглядят не просто ровесниками, но и одинаково потаскан ными
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