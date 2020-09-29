В семье Александра Серова произошло пополнение

Александр Серов впервые стал дедушкой. Его дочь Мишель родила девочку.

Наследница певца поделилась радостной новостью в своем инстаграм-аккаунте. Дочь она назвала Мией.

Мишель Серова вышла замуж за избранника по имени Роман в мае прошлого года. "Мы с папой тебя очень ждали. Расти здоровой и красивой девочкой, а мы все для этого сделаем", – поделилась эмоциями артистка.

Слухи о беременности дочери Александра Серова появились несколько месяцев назад, но она скрывала свое интересное положение. Поэтому радостная новость удивила поклонников. Они наперебой принялись поздравлять звездную семью и пополнением. "Поздравляю, Мишель! Радости и счастья в дом!", "Здоровья Вам с доченькой!", – высказались фолловеры.

Не осталась в стороне и новоиспеченная бабушка. Бывшая жена Александра Серова Елена трогательно поздравила дочь с радостным событием. "Мишель, Рома, спасибо вам! Вы сделали меня самой счастливой на свете. Сегодня я стала бабушкой. Господи, я реву от счастья", – поделилась женщина.

Сам же певец пока не прокомментировал счастливое событие. Напомним, что Мишель является единственной законной наследницей музыканта. Он всегда окружал дочь вниманием, а на свадьбу подарил ей квартиру в Москве.