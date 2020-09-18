"Начало дико чесаться": Ивлееву укусило экзотическое насекомое

Дело было в Африке. Девушка не заметила муху цеце и села на нее. Насекомое успело укусить звезду, после этого у артистки начались проблемы со здоровьем. Анастасия Ивлеева пожаловалась, что постепенно руки, ноги, тело стали покрываться волдырями и зудеть.
К счастью, в аптечке были антигистаминные препараты. Они довольно быстро сработали, и телеведущая почувствовала облегчение. "Начало все дико чесаться. Слава богу, были таблеточки", – отметила знаменитость.
Напомним, летом Анастасия Ивлеева и ее супруг рэпер Элджей переболели коронавирусом. Неизвестно, где пара подхватила заразу, однако, к счастью, болезнь протекала легко. Ребята две недели просидели на карантине, также в первые дни их мучили слабость и температура.
Накануне еще одна звезда рассказала о травме во время отдыха. Рита Дакота поделилась с подписчиками историей о том, как поранила попу во время плавания.
Девушка отправилась нырять с маской и случайно облокотилась на камень, на поверхности которого было множество мелких острых ракушек. Теперь артистка страдает от зуда и ран. "Вот и сказочке конец", – смеется Рита Дакота.
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