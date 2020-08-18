Народ ополчился на телеканал "Пятница!" из-за состава ведущих нового сезона "Орла и решки"

Как только Настя Ивлеева вылечилась от коронавируса, она отправилась на съемки нового сезона шоу "Орел и решка". В паре с ней вести проект будет Юлия Коваль, которая не нравится большинству телезрителей.

В прошлом месяце руководство телеканала "Пятница!" объявило о подготовке к съемкам нового сезона "Орла и решки", а также поставило условие: если под одной из публикаций наберется достаточное количество комментариев в поддержку Насти Ивлеевой, то она вернется в проект. Так и произошло.

На днях Ивлеева улетела в Албанию для съемок шоу. Казалось бы, поклонники должны радоваться, ведь телеканал, можно сказать, пошел у них на поводу. Но телезрители разгневались, узнав, что второй ведущей станет подруга Ивлеевой Юлия Коваль, которая не понравилась им своим поведением в 22 сезоне "Орла и решки".

По данным телеграм-канала "Только никому...", девушки подписали контракт с "Пятницей!" несколько месяцев назад, а значит, желание телезрителей нисколько не учитывалось. Скорее всего, флешмоб в поддержку Ивлеевой был придуман лишь для того, чтобы повысить активность в инстаграм-аккаунте телеканала.

Под недавними публикациями "Пятницы!" в соцсети стали появляться комментарии с хештегом "ТолькоНеКоваль". Также поклонники призывают руководство телеканала привлечь к съемкам нового сезона шоу Иду Галич или Антона Птушкина.