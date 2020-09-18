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Ивлееву обвинили в воровстве: С Запада слизанный формат

Ивлееву обвинили в воровстве: С Запада слизанный формат

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева была обычным мастером по маникюру, а потом завела страницу в социальной сети "Инстаграм". Теперь девушка популярный блогер и телеведущая, у которой есть и собственная программа AgentShow.
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В гости к артистке приходят известные личности, в игровом формате они отвечают на вопросы и выполняют дурашливые задания. Шоу очень популярно на "Ютубе", выпуски набирают по несколько миллионов просмотров. Однако не все в восторге от деятельности Анастасии Ивлеевой.

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Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Например, блогер Наталья Краснова считает, что коллега попросту умеет пользоваться чужими идеями. "Это же с Запада слизанный формат. Опять же, слизан гениально. Ой, ворует, и ладно", – говорит знаменитость. По словам блогера, Настя Ивлеева – ее конкурент, поэтому она не настроена делать комплименты.

При этом артистка не умаляет достоинств коллеги, признает, что девушка красивая, сильная, талантливая. По мнению знаменитости, ведущая шоу "Орел и решка" – идеал современного блогера.

Кстати, насчет "воровства" Анастасии Ивлеевой – вероятно, это семейное. Не так давно супруга звезды рэпера Элджея обвинили в плагиате песни группы "Руки вверх". Правда, позднее Сергей Жуков опроверг эту информацию, отметив, что музыкант заплатил за пользование композицией.

Наталья Краснова начинала карьеру в КВН, затем участвовала в программе "Смех без правил", пыталась покорить зрителей в "Comedy Баттл" и выступала как стендап-комик. Однако известность девушке принесли юмористические скетчи в "Инстаграм". Артистка выбрала для себя образ сексапильной глупышки, которая в шуточной форме раздает женщинам советы по поводу мужчин.

Автор: 18 сентября 2020, 12:35 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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