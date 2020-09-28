Дети измазали Бузовой лицо черной смолой

Одна из самых популярных женщин российского шоу-бизнеса с раннего возраста училась постоять за себя. Как оказалось, во дворе девочку не любили. Сверстницы дразнили маленькую Олю и называли "помеченной". Будущая звезда умоляла маму переехать в другой район, но женщина не хотела лезть в отношения дочери с окружающим миром и предлагала ей самой решать проблемы.
Ольга Бузова рассказала, что одна из уличных подружек особенно сильно ее не любила. Девочка постоянно ловила соседку, заламывала ей руки и мазала лицо черной смолой. Малышка очень боялась сверстницу, но никак не могла от себя отогнать.
Как отметила звезда, ее до сих пор пугает детская агрессия, ведь взрослые знают, когда стоит остановиться. А вот подростки порой не ведают, что творят, и бывают слишком жестоки. Возможно, именно поэтому артистка до сих пор не готова стать мамой.
Ольга Бузова рассказывала, что в браке с Дмитрием Тарасовым у нее не получилось забеременеть. Сейчас артистка сосредоточена на карьере и не пока не готова родить малыша. Не так давно она стала участницей шоу "Битва экстрасенсов". Слова, которые сказал один из магов, очень не понравились артистке. По мнению Максима Федорова, небеса посылают певице деток, но она не хочет их принимать.
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