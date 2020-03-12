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"Ужасно обидела": бывший зять откровенно об отношениях с Людмилой Гурченко

Людмила Гурченко. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
61-летний Александр Королев признался, что теща Людмила Гурченко его недолюбливала. Вероятно, потому что он не хотел прогибаться под артистку.
прочитано 523 раза

Недавно стало известно, что внучка Людмилы Гурченко Елена решила судиться со своим отцом Александром Королевым за квартиру. А ведь в свое время и с самой артисткой боролась ее родная дочь Мария, и тоже за жилплощадь. "Почти два года шли судебные тяжбы по поводу квартиры, об этом сняли множество мерзких телепередач. Это ужасный конец: я потерял дочь..." – с грустью констатировал Королев.

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С будущей супругой он познакомился еще в школе, они учились в одном классе. Потом Александр отправился учиться на переводчика, а Мария – на медсестру. Когда влюбленные решили узаконить отношения, Людмила Гурченко препятствовать не стала. Наоборот, закатила роскошный праздник в дорогущем ресторане.

По словам Королева, отношения с именитой тещей вначале складывались хорошо, однако потом стали портиться. Вероятно, отчасти потому, что Людмила Гурченко не была рада стать бабушкой. Мужчина рассказал, что был свидетелем того, как актриса буквально впала в истерику, узнав, что у дочки родился сын, и был поражен. К тому же из-за занятости артистка редко уделяла внимание внукам.

Людмила Гурченко назвала внуков в честь отца и матери – Марком и Еленой. Когда те чуть подросли, она могла играть "как с куклами". "Губы накрашивала, наряжала. А потом говорила мужу: "Костя, отвези их обратно!" По мелочи им что-то привозила, но с размером обычно не угадывала..." – цитирует Александра Королева сайт "Комсомольская правда".

Как только дочь и зять начали работать, артистка перестала помогать им деньгами. Из многочисленных поездок, по словам Королева, она ему ни разу ничего не привезла. А однажды и вовсе забыла поздравить с днем рождения. "Меня это обидело. Я-то старался задолго до ее дня рождения в "Березке" купить ей то, что она любит: дефицитные духи, гжель для коллекции..." – отметил бывший зять.

Поворотным стал момент, когда он попросил Людмилу Гурченко помочь с установкой домашнего телефона. "В ответ она назвала меня дерьмом. Ужасно обидела", – признался Королев. Людмила Гурченко все же откликнулась на просьбу, однако переадресовала ее режиссеру Эльдару Рязанову. Тот, в свою очередь, самостоятельно отправился в исполком, и им установили телефон. "Но это "дерьмо" я помню всю жизнь", – заключил мужчина.

Он объяснил, что не хотел ломать себя, унижаться и терпеть оскорбления от Людмилы Гурченко, поэтому и перестал обращаться к ней за помощью. Мало кто знает, что Александр и Мария на некоторое время расходились. Год они жили порознь, а потом Королев снова на ней женился. "Маша очень хороший человек", – отметил он.

Справедливости ради Королев отметил, что Гурченко пыталась наладить отношения с дочерью и зятем, но те предпочли держаться от нее подальше. На похоронах именитой тещи мужчина не был. "У меня духу не хватило", – объяснил он. Что касается судов с дочерью, то, по словам Королева, она ничего не добилась – проиграла. "У нас квартира поделена с дочкой Леной в долях. Мы подписали все документы о разделе. Я больше, чем ей положено, отдал", – отметил мужчина.

Автор: 12 марта 2020, 11:25

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Галина Галочкина
Ответить
Откуда это обиженное <цензура> выползло ?
1

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