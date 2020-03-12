"Ужасно обидела": бывший зять откровенно об отношениях с Людмилой Гурченко

Недавно стало известно, что внучка Людмилы Гурченко Елена решила судиться со своим отцом Александром Королевым за квартиру. А ведь в свое время и с самой артисткой боролась ее родная дочь Мария, и тоже за жилплощадь. "Почти два года шли судебные тяжбы по поводу квартиры, об этом сняли множество мерзких телепередач. Это ужасный конец: я потерял дочь..." – с грустью констатировал Королев.
С будущей супругой он познакомился еще в школе, они учились в одном классе. Потом Александр отправился учиться на переводчика, а Мария – на медсестру. Когда влюбленные решили узаконить отношения, Людмила Гурченко препятствовать не стала. Наоборот, закатила роскошный праздник в дорогущем ресторане.
По словам Королева, отношения с именитой тещей вначале складывались хорошо, однако потом стали портиться. Вероятно, отчасти потому, что Людмила Гурченко не была рада стать бабушкой. Мужчина рассказал, что был свидетелем того, как актриса буквально впала в истерику, узнав, что у дочки родился сын, и был поражен. К тому же из-за занятости артистка редко уделяла внимание внукам.
Людмила Гурченко назвала внуков в честь отца и матери – Марком и Еленой. Когда те чуть подросли, она могла играть "как с куклами". "Губы накрашивала, наряжала. А потом говорила мужу: "Костя, отвези их обратно!" По мелочи им что-то привозила, но с размером обычно не угадывала..." – цитирует Александра Королева сайт "Комсомольская правда".
Как только дочь и зять начали работать, артистка перестала помогать им деньгами. Из многочисленных поездок, по словам Королева, она ему ни разу ничего не привезла. А однажды и вовсе забыла поздравить с днем рождения. "Меня это обидело. Я-то старался задолго до ее дня рождения в "Березке" купить ей то, что она любит: дефицитные духи, гжель для коллекции..." – отметил бывший зять.
Поворотным стал момент, когда он попросил Людмилу Гурченко помочь с установкой домашнего телефона. "В ответ она назвала меня дерьмом. Ужасно обидела", – признался Королев. Людмила Гурченко все же откликнулась на просьбу, однако переадресовала ее режиссеру Эльдару Рязанову. Тот, в свою очередь, самостоятельно отправился в исполком, и им установили телефон. "Но это "дерьмо" я помню всю жизнь", – заключил мужчина.
Он объяснил, что не хотел ломать себя, унижаться и терпеть оскорбления от Людмилы Гурченко, поэтому и перестал обращаться к ней за помощью. Мало кто знает, что Александр и Мария на некоторое время расходились. Год они жили порознь, а потом Королев снова на ней женился. "Маша очень хороший человек", – отметил он.
Справедливости ради Королев отметил, что Гурченко пыталась наладить отношения с дочерью и зятем, но те предпочли держаться от нее подальше. На похоронах именитой тещи мужчина не был. "У меня духу не хватило", – объяснил он. Что касается судов с дочерью, то, по словам Королева, она ничего не добилась – проиграла. "У нас квартира поделена с дочкой Леной в долях. Мы подписали все документы о разделе. Я больше, чем ей положено, отдал", – отметил мужчина.
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