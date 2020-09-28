Известная ведущая рассказала о свадьбе с бывшим мужем Волочковой

Недавно стало известно, что бывший избранник балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин, наконец сделал предложение своей давней возлюбленной, ведущей "второй кнопки" Елене Николаевой. Невеста рассказала о предстоящем событии.

О том, что Елена Николаева и Игорь Вдовин собрались пожениться, стало известно после того, как популярная ведущая обнародовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала помолвочное кольцо с внушительными драгоценными камнями.

А теперь о предстоящем событии невеста рассказала журналистам. Елена Николаева сразу дала понять, что грандиозного торжества не будет. "Для нас это не такое уж торжество – просто два взрослых человека решили быть вместе и зафиксировать это на уровне закона", – сообщила телеведущая.

Она призналась, что все атрибуты классической свадьбы ей не по вкусу. "Мне всю жизнь претили белые платья, фата, розы, пышные торты и прочие атрибуты этого действа. Поэтому мы обойдемся без пошлостей и ограничимся тем, что скрепим своими подписями брачные документы, без подбора специальной даты, без оглядки на месяц и год. Главное, что мы вместе", – объяснила Елена Николаева.

По ее словам, для нее куда важнее не само торжество, а торжество любви и счастья. При этом она так и не сказала, когда именно состоится свадебная церемония.

А вот Игорь Вдовин предпочитает не распространяться о предстоящем событии. Мужчина вообще не дает интервью. Вероятно, потому, что его имя неизменно идет в паре с именем скандально известной балерины Анастасии Волочковой. Их свадьба состоялась седьмого июля 2007 года и стала настоящим событием в стране.

Для пышного торжества было зарезервировано несколько локаций, невеста сменяла одно свадебное платье на другое, а сам праздник растянулся не на один день. Самое интересное, что официально влюбленные отношения так и не оформили. Впоследствии Анастасия Волочкова утверждала, что просто хотела праздника.

Кстати, сейчас о новой свадьбе бывшего мужа балерина отозвалась неоднозначно. Для начала она назвала Игоря Вдовина альфонсом, а затем напомнила, как он задолжал ей кругленькую сумму, которую якобы до сих пор так и не отдал. Анастасия Волочкова сообщила, что ей не интересна жизнь человека, который поступил с матерью своего ребенка (артистка родила от бизнесмена дочь Ариадну. – Прим.ред.) "подло и бесчеловечно". Предстоящую свадьбу Вдовина балерина назвала дешевой игрой, лицемерием и позором.