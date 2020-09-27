"Я очень боюсь": Волочкова поделилась чувствами

Звезда сообщила интересный факт своей биографии. Анастасия Волочкова страшно боится скорости.

Светская львица разместила в инстаграм-канале снимки с букетом цветов и написала о ближайших планах. Балерина заявила, что ее ожидает прогулка на скоростном реактивном катере в компании друзей. Анастасия Волочкова сообщила, что испытывает страх перед водным развлечением.

"Я очень боюсь скорости", – призналась инстадива. Звезда пояснила, что боится она именно скорости транспорта, а к тому, что ритм ее жизни довольно стремительный, уже привыкла. Балерина пообещала поделиться с подписчиками впечатлениями о предстоящем эмоциональном испытании.

Анастасия Волочкова закрыла возможность комментирования своей публикации, поэтому поклонники знаменитости не смогли написать для нее комплименты и слова поддержки, а хейтерам не удалось оставить в отношении звезды колкие замечания и шутки.

Напомним, что судебные разбирательства между Анастасией Волочковой и Даной Борисовой завершились. Балерина забрала иск в отношении телеведущей. Оппонентка светской львицы осталась довольна развитием событий и решила, что справедливость восторжествовала. Адвокат Борисовой считает, что Анастасия Волочкова приняла правильное решение, так как не смогла бы выиграть дело.