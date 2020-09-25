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Бузова с распухшими губами стала неузнаваемой

Бузова с распухшими губами стала неузнаваемой

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова неприятно удивила народ своим внешним видом. Поклонники сошлись во мнении, что звезда перестаралась с увеличением губ.
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Певица поделилась в соцсети фотографией с шикарным букетом алых роз. Подписчики принялись наперебой спрашивать, от кого же она его получила. Также они поинтересовались, не помирилась ли она со своим бойфрендом – блогером Давидом Манукяном.

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Однако больше всего фанаты обратили внимание на облик ведущей "Дома-2". Им не понравилось, что артистка снова увеличила губы. "Губы все толще и толще", – отметили они. По мнению фолловеров, Ольга Бузова стала неузнаваемой.

Прическа знаменитости и в целом ее облик заставил подписчиков думать, что она подражает Дженнифер Лопес. При этом россияне сошлись во мнении, что челка теледиве идет.

Ранее Ольга Бузова подогрела слухи о своем расставании с Давидом Манукяном. Звезда во второй раз вышла в свет без бойфренда.

Как писали "Дни.ру", в начале лета слухи о расставании пары связали с тем, что у них просто закончился контракт. Якобы для взаимопиара Ольга Бузова и блогер заключили договор сроком на год. Кстати, роман со звездой помог Давиду Манукяну быстро продвинуться по карьерной лестнице.

Автор: 25 сентября 2020, 17:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Карин
Ответить
Какая же это заезда? Это вульгарная, бесталанная звездулина😃😃😃
1

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