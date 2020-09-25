Бузова с распухшими губами стала неузнаваемой

Ольга Бузова неприятно удивила народ своим внешним видом. Поклонники сошлись во мнении, что звезда перестаралась с увеличением губ.

Певица поделилась в соцсети фотографией с шикарным букетом алых роз. Подписчики принялись наперебой спрашивать, от кого же она его получила. Также они поинтересовались, не помирилась ли она со своим бойфрендом – блогером Давидом Манукяном.

Однако больше всего фанаты обратили внимание на облик ведущей "Дома-2". Им не понравилось, что артистка снова увеличила губы. "Губы все толще и толще", – отметили они. По мнению фолловеров, Ольга Бузова стала неузнаваемой.

Прическа знаменитости и в целом ее облик заставил подписчиков думать, что она подражает Дженнифер Лопес. При этом россияне сошлись во мнении, что челка теледиве идет.

Ранее Ольга Бузова подогрела слухи о своем расставании с Давидом Манукяном. Звезда во второй раз вышла в свет без бойфренда.

Как писали "Дни.ру", в начале лета слухи о расставании пары связали с тем, что у них просто закончился контракт. Якобы для взаимопиара Ольга Бузова и блогер заключили договор сроком на год. Кстати, роман со звездой помог Давиду Манукяну быстро продвинуться по карьерной лестнице.

