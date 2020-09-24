Отвергнутый любовник показал видео с Бузовой после слухов о разрыве

Ходят слухи о том, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались. Якобы влюбленные поругались, перестали публиковать совместные фото в "Инстаграм", а на светских мероприятиях ведущая шоу "Дом-2" появляется в одиночестве. Исполнительница и блогер не комментируют домыслы.
Давид Манукян разместил в Сети видео с отвергшей его возлюбленной. Россияне гадают: значит ли ролик, что в отношениях Ольги Бузовой с блогером все в порядке или это очередной пиар-ход?
Напомним, ранее пару сняли на видео во время жаркой ссоры. Прохожий запечатлел, как молодой человек, очень похожий на Давида Манукяна, ругается с девушкой. В конце ролика слышен диалог, в котором парень уверяет зеваку, что у них всех нормально, можно идти дальше. Он подтвердил, что рядом с ним Ольга Бузова.
Как писали "Дни.ру", в начале лета слухи о расставании пары связали с тем, что у них просто закончился контракт. Якобы для взаимопиара Ольга Бузова и блогер заключили договор сроком на год. Кстати, роман со звездой помог Давиду Манукяну быстро продвинуться по карьерной лестнице.
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