Бузова разбилась во время репетиции на льду

О том, что артистка примет участие в программе, стало известно в августе. Почти сразу после начала тренировок певица порвала связки на ноге, в итоге ей даже пришлось пропустить несколько выступлений. Восстановиться помогла срочная физиотерапия, к которой обычно прибегают профессиональные спортсмены.
Накануне Ольга Бузова поделилась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта неприятной новостью. Во время тренировки звезда в очередной раз сильно упала и ударилась коленями. Артистка показала, каким теперь пытается подлечить ноги к новому выходу. Певица сидит на диване, на колено надета специальная повязка со льдом.
По словам Ольги Бузовой, травма произошла по ее же глупости. Девушка делала элемент, который уже неплохо получается. Однако Оля же перфекционист, вот и решила попытаться улучшить связку. Итог плачевный – разбитые колени и вечер со льдом на ногах. Однако артистка не сдается, уже утром она снова отправилась на тренировку.
Напомним, последние дни в Сети ходят слухи о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Пара никак не комментирует ситуацию, а лишь подогревает интерес. Например, рэпер выкладывает грустные "Сторис" с просьбами о поддержке.
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