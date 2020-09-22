Бузова сцепилась со своим любовником на публике

По слухам, певица так сильно обиделась на своего избранника, что удалила совместные с ним фото в "Инстаграм". Информация о конфликте в звездной паре расстроила фанатов телеведущей. Затем Давид Манукян стал рассказывать в соцсетях о своем тяжелом душевном состоянии.
Теперь же на нескольких телеграм-каналах распространилось видео, снятое очевидцем. На нем слушно, как девушка ругается с парнем. В конце ролика можно разобрать диалог прохожего с человеком, очень походим на любовника Ольги Бузовой.
Прохожий спросил, все ли у пары в порядке. "Да, у нас все нормально, не переживайте. Идите дальше", – попросил мужчина. Свидетель происходящего поинтересовался, не Ольга Бузова ли это рядом с ним. На что его собеседник ответил утвердительно.
Подлинность этого видео не подтверждена. Сама Ольга Бузова пока не давала никаких официальных комментариев о нынешних отношениях с блогером Давидом Манукяном.
Некоторые, правда, предполагают, что подобные выходки со стороны звезд очередной пиар-ход. Напомним, пару месяцев назад рэпер уже пугал фанатов расставанием с Ольгой Бузовой. В тот раз слухи были разные. Например, говорили, будто у них закончился контракт на взаимное продвижение, вот они и разыгрывают драму.
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