Рвало красным вином: сенсационные детали смерти дочери Владимира Конкина

В Сети появилось видео, на котором запечатлена управляющая фитнес-центром, где при загадочных обстоятельствах погибла дочь знаменитого актера Владимира Конкина. Женщина сообщила важные детали.

22 сентября умерла единственная дочь популярного советского актера Владимира Конкина. 32-летняя София пришла в бассейн одного из столичных фитнес-центров. Она уже не раз посещала заведение. По словам очевидцев, София не звала на помощь и мгновенно ушла на дно. При этом известно, что молодая женщина хорошо плавала, а глубина бассейна была всего 1,6 метров.

В итоге, этим делом уже занимается полиция. Сообщается, что в фитнес-центре и дома у владельцев прошел обыск. А также якобы было проведено вскрытие погибшей и установлена официальная причина смерти – утопление. Отмечается, что травм на теле дочери Владимира Конкина не обнаружили.

В Сети появилось видео, где управляющая фитнес-центра по имени Анна рассказала примечательные детали. Якобы в день трагедии от Софии Конкиной пахло алкоголем и ее рвало красным вином. А в сумке у женщины обнаружили пробку от бутылки.

Напомним, что о трагедии в семье Владимира Конкина стало известно лишь сейчас, хотя инцидент случился еще три дня назад. Несмотря на то, что якобы близким почти сразу сообщили о несчастье, те не сразу поверили в гибель Софии. Племянница девушки Дарья Конкина узнала ужасную новость в два часа ночи от работника фитнес-клуба.

Сперва она подумала, что ей позвонил мошенник, поскольку утром артист общался с дочерью Софии Калисой, и девочка сказала, что все в порядке. Но уже днем Владимир Конкин сказал Дарье, что его дочь в больнице без сознания. Позже девушка узнала, что София захлебнулась в бассейне и умерла.

Владимир Конкин прославился благодаря ролям в таких фильмах как "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты", "Место встречи изменить нельзя".