Манукян безуспешно пытается добиться внимания Бузовой: Буду четким батей

Первые слухи о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна появились еще в начале лета. Однако позднее все вроде бы наладилось. Осенью влюбленных сняли на видео во время жаркой ссоры.

Прохожий запечатлел на видео, как молодой человек, очень похожий на Давида Манукяна, ругается с девушкой. В конце ролика слышен диалог, в котором парень уверяет зеваку, что у них всех нормально, можно идти дальше. Он подтвердил, что рядом с ним Ольга Бузова.

При этом артистка никак не комментирует отношения с бойфрендом. Она удалила все совместные фотографии из соцсетей, а вот рэпер всячески пытается привлечь внимание подписчиков и возлюбленной громкими заявлениями. Например, накануне в "Сторис" его инстаграм-аккаунта появилась странная публикация.

Артист признался, что мечтает о дочери. Он хочет, чтобы у него родилась принцесса, которую он бы смог баловать и любить. "Буду четким батей", – говорит певец. Возможно, таким образом Давид Манукян пытается показать Ольге Бузовой всю серьезность своих намерений. Увы, пока получается не очень.

Напомним, в начале лета слухи о расставании пары связали с тем, что у ребят просто закончился контракт. Якобы для взаимопиара артисты заключили договор сроком на год. Кстати, роман со звездой помог Давиду Манукяну быстро продвинуться по карьерной лестнице.

Он уже успел записать несколько хитов с Филиппом Киркоровым и засветиться на модных мероприятиях. Правда, тогда же заговорили и о другой причине размолвки между влюбленными. Не секрет, что Ольга Бузова давно мечтает записать совместную песню с королем отечественной эстрады, а бойфренд взял да и обошел ее в этом деле.