Пашаева проверяют на причастность к мошенничеству

У Эльмана Пашаева, который представлял интересы актера Михаила Ефремова в резонансном деле, могут возникнуть серьезные проблемы с законом. В СМИ появилась информация о том, что юрист может быть замешан в махинациях с квартирой семьи из Москвы.

Правоохранителям было поручено провести проверку по всплывшей информации, пишет РИА ФАН. Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса. Это значит, что он больше не сможет работать защитником по уголовным делам.