Умерла звезда "Папиных дочек" Владимир Чуприков

Актерское сообщество потрясен трагическим известием. В СМИ пишут, что умер актер Владимир Чуприков.
По данным "Экспресс газеты", артист не дожил до своего 58-летия. Причиной смерти называют остановку сердца. Последние дни жизни Чуприков провел на своей даче.
Популярные темы форума
Муж не хочет детей
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Перебор
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Забытая Лиона
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Петросян показал сына !!