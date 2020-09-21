Названа дата прощания с ведущим Михаилом Борисовым

В СМИ появились данные о похоронах ведущего Михаила Борисова. Уточняется, что прощание с известным телеведущим пройдет 23 сентября.
По данным телеканала "360", в качестве места для траурной процессии выбрана Большая сцена Театрального института имени Щукина. Борисов будет похоронен на Востряковском кладбище.
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