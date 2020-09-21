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Близкие выставили из дома престарелую вдову Алексея Баталова

Близкие выставили из дома престарелую вдову Алексея Баталова

Алексей Баталов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Скандал, связанный с вдовой Алексея Баталова Гитаной и их дочкой-инвалидом Марией, набирает обороты. Артисты, знакомые и окружение, попытались выяснить, что на самом деле происходит между семьей покойного артиста и Наталией Дрожжиной и Михаилом Цивиным, на которых оказалось переписано все имущество вдовы и наследницы.
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В студии шоу "Звезды сошлись" появились как представители Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой, так и помощники Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина. Не смолчали и коллеги артистки Дрожжиной. Например, свое мнение выразила Наталья Гвоздикова: "У меня складывалось такое впечатление, что она знакома со всеми в мире. Со всеми она снималась. Она человек очень приятный, ухоженный, обходительный. Она актриса! И видно, она какими-то своими способностями пыталась как-то оказать какое-то влияние на пожилую женщину".

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В программе прозвучала сенсационная новость. Оказывается, звание Народной артистки России Наталия Дрожжина могла получить нечестным путем. Дело в том, что в Гильдии актеров ничего не знают про то, что артистке был присвоен этот высокий статус. "Мы делали запрос через министерство культуры, они подтвердили, что на это звание Союз кинематографистов точно не подавал, это мы можем гарантировать. И через какие-то другие организации такого приказа тоже нет", – рассказала директор Гильдии киноактеров России Валерия Гущина.

Театральный режиссер, хореограф и балетмейстер Юрий Шерлинг, знакомый и с семьей Баталовых и с Дрожжиной и Цивиным, последних прямо назвал конченными мошенниками. "Они гробовщики. Они специально сидят возле старых людей и есть целая плеяда таких мошенников, которые юридически переписывают все на себя. Я точно знаю, что они это практиковали не только с Баталовым. У нее в Москве немалое количество квартир, отнятые таким способом. Они втирались людям в доверие и, возможно, это ее лучшая роль, а Миша, как адвокат подсказывал, как это нужно юридически сделать", – заявил Шерлинг.

Представители Дрожжиной и Цивина не стали молчать. Они ответили, что ситуация не так проста, как кажется со стороны. Так, по их словам, на вдову Алексея Баталова, которой, к слову, 85 лет, оказали влияние некие подруги, благодаря которым она якобы оказалась на улице. "Началось все с того, что в июле приятельницы Гитаны Татьяна и Марианна выставили хозяйку из квартиры, от чего она была в диком шоке", – сообщила директор Дрожжиной Наталья Румянцева.

Она напомнила, что от первого брака у Алексея Баталова осталась дочь Надежда. Примечательно, что от многомиллионного наследства отца ей не досталось ничего. Но теперь ситуация может кардинальным образом измениться. "С Цивиным они вскоре поехали к нотариусу, чтобы переделать доверенность и передать полномочия старшей дочери Баталова Надежде о пожизненном содержании с иждивением", – сообщила помощница Наталии Дрожжиной. Впрочем, судя по реакции людей в студии, мало кто поверил в бескорыстие актрисы и ее мужа.

Автор: 21 сентября 2020, 15:21 Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник

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