Бузова спровоцировала слухи о разрыве с Манукяном: Свадьбы не будет

Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются больше года. Пара не раз демонстрировала чувства, однако некоторые до сих пор считают, что телеведущую и блогера связывает лишь контракт на взаимный пиар. Правда, доказательств никаких не было. В последнее же время даже преданные поклонники начали подозревать неладное.

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