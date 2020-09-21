Бузова спровоцировала слухи о разрыве с Манукяном: Свадьбы не будет

На днях в Театре МДМ состоялась премьера мюзикла "День влюбленных". Среди знаменитостей, которые пришли насладиться постановкой, была Ольга Бузова. Телеведущая позировала перед фотографами в одиночестве, что странно. Ведь романтический спектакль следует смотреть вдвоем.
Где был в этом время Давид, неясно. Но одинокая Бузова на красных дорожках – недобрый знак, уверены поклонники. Особенно после того, как телеведущая удалила из своего инстаграм-аккаунта несколько совместных снимков с Манукяном.
Что касается спектакля, то он очень понравился Ольге. Телеведущая отметила, что актерам "на тысячу процентов" удалось передать взаимоотношения возлюбленных. Также телеведущая была очень рада, что спектакль закончился на хорошей ноте.
"Я бы очень сильно расстроилась, если бы в конце прозвучала фраза: "Свадьбы не будет!"", – сказала она.
Напомним, сейчас Бузова занята съемками в новом сезоне шоу Первого канала "Ледниковый период". Телеведущая часто показывает поклонникам видео с репетиций. Недавние же кадры вызвали смех у пользователей Сети. Они назвали Ольгу "коровой на льду".
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