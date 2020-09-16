Лед лишил Бузову самого дорогого

Партнером звезды стал олимпийский чемпион Игр в Сочи Дмитрий Соловьев. Спортсмен рассказал, что во время первых занятий артистка всего боялась и ничего не умела. Однако очень скоро знаменитость освоилась на льду, и теперь уже неплохо выполняет сложные поддержки.
Правда, усердные тренировки не прошли бесследно. Ольга Бузова почти сразу получила свою первую травму. Из-за повреждения связок артистка даже пропустила несколько выходов. К счастью, медикам удалось быстро поставить начинающую фигуристку на ноги.
Увы, на этом проблемы Ольги Бузовой не закончились. Холод, большие нагрузки и нервы сделали свое дело. В личном блоге звезда рассказала, что очень переживает перед финальным прогоном программы, которую скоро увидят зрители "Ледникового периода".
"Из-за нервов пропадает голос", – заявила певица. Артистка надеется, что ей удастся быстро прийти в форму, чтобы радовать поклонников своей музыкой. Правда, несмотря ни на что, Ольга Бузова не планирует завершать тренировки.
Знаменитость намерена репетировать через боль и слезы. Стоит отметить, что ради идеального результата артистка занимается по четыре часа каждый день.
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