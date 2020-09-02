Предчувствовал скорый уход: коллега вспомнил один из последних спектаклей Клюева

Народный артист России Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет в понедельник, 1 сентября. Коллеги и родные не могут прийти в себя от шока, ведь для них он был очень дорог.

прочитано 101 раз В России провожают актера Бориса Клюева. Он умер посе продолжительной борьбы с раком. Заслуженный артист России Владимир Долинский говорит, что актер стал для его семьи родным. Он помогал его дочери, когда она поступала на театральный. Советовал и оберегал с немалым участием. По словам артиста, сейчас его дочь просто убита тем, что потеряла такого близкого человека... ПО ТЕМЕ Тяжелобольной Клюев перед смертью вкалывал на исходе сил Борис Владимирович Клюев актер Долинский рассказал журналистам, что в недавнем спектакле "Перед заходом солнца" Клюев играл как в последний раз.

"Блистательно играет, как будто там предчувствует свой скорый уход", – отметил артист. Ранее Мария Кожевникова рассказала, что Борис Клюев никогда не кричал о своей болезни, стойко и достойно переносил все тяготы. Народный артист России Валерий Гаркалин сказал, что Клюев всего себя отдавал профессии. "Он один из тех актеров, которые по-настоящему были влюблены в то дело, которым занимаются", – приводит слова артиста "Звезда". Ранее актриса сериала "Воронины" Анна Фроловцева, которая десять лет играла с Борисом Клюевым супругов, выразила соболезнования в связи с его утратой.

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