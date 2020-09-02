Предчувствовал скорый уход: коллега вспомнил один из последних спектаклей Клюева

В России провожают актера Бориса Клюева. Он умер посе продолжительной борьбы с раком. Заслуженный артист России Владимир Долинский говорит, что актер стал для его семьи родным. Он помогал его дочери, когда она поступала на театральный. Советовал и оберегал с немалым участием. По словам артиста, сейчас его дочь просто убита тем, что потеряла такого близкого человека...
Долинский рассказал
журналистам, что в недавнем спектакле "Перед заходом солнца" Клюев играл как в
последний раз.
"Блистательно играет, как будто там предчувствует свой скорый уход", – отметил артист.
Ранее Мария Кожевникова рассказала, что Борис Клюев никогда не кричал о своей болезни, стойко и достойно переносил все тяготы.
Народный артист России Валерий Гаркалин сказал, что Клюев всего себя отдавал профессии. "Он один из тех актеров, которые по-настоящему были влюблены в то дело, которым занимаются", – приводит слова артиста "Звезда".
Ранее актриса сериала "Воронины" Анна Фроловцева, которая десять лет играла с Борисом Клюевым супругов, выразила соболезнования в связи с его утратой.
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