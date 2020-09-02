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Тяжелобольной Клюев перед смертью вкалывал на исходе сил
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Шоу-бизнес

"Он ничего не боялся": Кожевникова об умершем онкобольном Клюеве

Мария Кожевникова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист и театральный педагог скончался в возрасте 76 лет. Для его родных и близких это стало ударом, несмотря на то, что он долго и серьезно болел.

Продолжение: Звезда сериала "Воронины" об умершем Борисе Клюеве: Для недругов был колючим и непонятным
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Народный артист России Борис Клюев стойко переносил свое заболевание и продолжал работать, несмотря ни на что. Об этом рассказала его коллега, звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова.

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Тяжелобольной Клюев перед смертью вкалывал на исходе сил

 Борис Владимирович Клюев

Борис Владимирович Клюев актер

Она хоть и не работала никогда с Клюевым на одной площадке, восхищается им. Актриса назвала его талантливым и достойным человеком.

О своей болезни Клюев не скрывал, хотя и не говорил всем подряд. Год назад стало известно, что рак отступил – у знаменитости была ремиссия. Однако в январе 2020 года Борис Владимирович рассказал, что продолжает борьбу за жизнь.

"Он не кричал о болезни, ничего не боялся", – сказала она в интервью изданию "Политэксперт".

Ранее звезда сериала "Воронины" Анна Фроловцева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева. Он был для нее близким человеком. В сериале знаменитости десять лет играли супругов.

Российский актер и театральный педагог Борис Клюев умер в понедельник, 1 сентября, в возрасте 76 лет. Два года он боролся с онкологическим заболеванием. У него был рак легких.

Клюев стал популярен после роли графа Рошфора в кино Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера". Также ему были присуждены ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета и Дружбы. В 2012 году за роль Николая Воронина в сериале "Воронины" ему вручили премию ТЭФИ.

2 сентября 2020, 17:15 Источник: "Политэксперт" ✓ Надежный источник
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