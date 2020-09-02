Волочкова показала фото с женихом

Балерина тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. В своем блоге артистка не показывает снимки с любимым, а также скрывает его имя. Зато часто публикует фотографии с подарками и цветами от поклонника, заявляя, что невероятно счастлива в отношениях.
Подписчики Анастасии Волочковой даже начали подозревать, что ее роман – фикция. Некоторые думают, что ради привлечения внимания балерина могла и соврать про ухажера. Такие мнения задевают самолюбие звезды, поэтому она пытается оправдаться.
Например, накануне опубликовала пост, в котором отметила, что завистники никогда не успокоятся, хотя в ее жизни действительно все хорошо. Также она рассказала, что на отдыхе возлюбленный получил травму колена. К счастью, рядом с ним оказалась она в роли медсестры.
Видимо, чтобы закрыть рты злопыхателям, Анастасия Волочкова решила показать своего избранника. Правда, пока что в кадр попала лишь одна часть тела загадочного жениха балерины.
Звезда опубликовала романтическое фото с бокалами шампанского. На снимке можно увидеть две руки – артистки и ее ухажера. Как отметила танцовщица, гармония и любовь украшают ее жизнь.
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