"Ты должен зарабатывать": жена и дети опустили Смольянинова с небес на землю

Актер признается, что никогда не занимался построением карьеры. Артуру Смольянинову всегда сопутствовала удача. С ранних лет он посвящал себя любимому делу. "Я не оцениваю свою жизнь с точки зрения того, складывается карьера или нет, а с точки зрения – нравится или нет", – сказала знаменитость.
36-летний Смольянинов очень востребован у режиссеров и продюсеров, правда, в последнее время артисту чаще предлагают второстепенные роли. От работы актер не отказывается, ведь вынужден содержать семью.
Артур Смольянинов женат на звезде сериала "Папины дочки" Дарье Мельниковой. Актриса подарила знаменитости сыновей – Артура и Марка.
По словам актера, в 20 лет он мог быть придирчивым к материалу, который предлагают продюсеры, но со временем все меняется. "А когда ты отвечаешь за тех, кто рядом, ты должен зарабатывать, кормить людей, приходится немного опускаться с небес на землю", – отметила звезда фильма "9 рота".
Смольянинов не скрывает, что очень требователен к себе и окружающим. Актер называет свой характер тяжелым. Между тем, по словам знаменитости, отцовство его изменило – он стал мягче.
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