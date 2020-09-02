"Ты должен зарабатывать": жена и дети опустили Смольянинова с небес на землю

Актер получил широкую известность после выхода фильма Федора Бондарчука "9 рота" в 2005 году. Артур Смольянинов сыграл в картине сержанта по прозвищу Лютый. Это роль пока самая яркая в творческой биографии знаменитости. Она принесла артисту ряд престижных премий.

Актер признается, что никогда не занимался построением карьеры. Артуру Смольянинову всегда сопутствовала удача. С ранних лет он посвящал себя любимому делу. "Я не оцениваю свою жизнь с точки зрения того, складывается карьера или нет, а с точки зрения – нравится или нет", – сказала знаменитость.

36-летний Смольянинов очень востребован у режиссеров и продюсеров, правда, в последнее время артисту чаще предлагают второстепенные роли. От работы актер не отказывается, ведь вынужден содержать семью.

Артур Смольянинов женат на звезде сериала "Папины дочки" Дарье Мельниковой. Актриса подарила знаменитости сыновей – Артура и Марка.

По словам актера, в 20 лет он мог быть придирчивым к материалу, который предлагают продюсеры, но со временем все меняется. "А когда ты отвечаешь за тех, кто рядом, ты должен зарабатывать, кормить людей, приходится немного опускаться с небес на землю", – отметила звезда фильма "9 рота".

Смольянинов не скрывает, что очень требователен к себе и окружающим. Актер называет свой характер тяжелым. Между тем, по словам знаменитости, отцовство его изменило – он стал мягче.