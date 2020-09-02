Неожиданная смерть Клюева сразила Ливанова

Известие о том, что умер Борис Клюев, вызвало у актера Игоря Ливанова шок. Он рассказал, каким запомнил коллегу.



По словам знаменитости, народный артист России никогда "не был заносчив". Игорь Ливанов отметил, что Борис Клюев был замечательным человеком с прекрасным чувством юмора.

У коллег по творческому цеху были самые хорошие товарищеские и профессиональные отношения. Ливанов заявил, что аристу не была свойственна звездная болезнь – он был доступен для окружающих.

Напомним, Борис Клюев скончался в Москве в возрасте 76 лет. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Дата и место похорон пока что не называются, Соответствующие данные будут обнародованы позже.

Артист запомнился зрителям по своим ролям более чем в ста различных фильмах. Среди них сериал "Воронины", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д'Артаньян и три мушкетера" и другие. За свою длинную карьеру Борис Клюев был удостоен множества почетных наград.

Стоит отметить, что звезду театра и кино можно назвать человеком нелегкой судьбы. Известно, что единственный сын актера Алексей умер в юном возрасте от сердечной недостаточности.

