Неожиданная смерть Клюева сразила Ливанова

По словам знаменитости, народный артист России никогда "не был заносчив". Игорь Ливанов отметил, что Борис Клюев был замечательным человеком с прекрасным чувством юмора.
У коллег по творческому цеху были самые хорошие товарищеские и профессиональные отношения. Ливанов заявил, что аристу не была свойственна звездная болезнь – он был доступен для окружающих.
Напомним, Борис Клюев скончался в Москве в возрасте 76 лет. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Дата и место похорон пока что не называются, Соответствующие данные будут обнародованы позже.
Артист запомнился зрителям по своим ролям более чем в ста различных фильмах. Среди них сериал "Воронины", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д'Артаньян и три мушкетера" и другие. За свою длинную карьеру Борис Клюев был удостоен множества почетных наград.
Стоит отметить, что звезду театра и кино можно назвать человеком нелегкой судьбы. Известно, что единственный сын актера Алексей умер в юном возрасте от сердечной недостаточности.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Продалась за бриллианты
Имя Алексей