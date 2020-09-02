Похоронившая мужа блогер-фармацевт Диденко попала в сети альфонса

О Екатерине Диденко все узнали после трагедии на ее дне рождения – несколько человек, включая ее супруга Валентина, погибли в бассейне с сухим льдом. Блогер рассказала, как попалась в сети альфонса, который утешал ее после похорон.

Неоднозначную реакцию публики девушка вызвала почти сразу после происшествия. Вместо того, чтобы носить траур, она продолжила публиковать "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте и отправилась покорять эфиры федеральных телеканалов. В студии у Андрея Малахова Екатерина Диденко плакала и пыталась оправдаться, но народ не верил.

Видимо, она решила не упускать момент и "хайпануть" как следует. Например, через пару месяцев девушка легла под нож пластического хирурга и увеличила грудь. Теперь же в Сети ходят слухи, что блогер собралась замуж спустя полгода после похорон.

Правда, как оказалось, нынешний избранник Екатерины Диденко вовсе не первый мужчина после смерти супруга. Почти сразу после трагедии у блогера завязались отношения с парнем по имени Юра. Об этой интрижке девушка рассказала в соцсетях.

Молодой человек написал ей после злополучного дня рождения. Он всегда был рядом и поддерживал в тяжелые минуты – так и завязалось общение. В итоге Катя влюбилась в ухажера, а тот пользовался доверчивостью вдовы. Правда, это она поняла только сейчас.

Например, Юра просил снимать видео с его участием, а также вынудил купить у него песню за большие деньги. По словам Екатерины Диденко, ей приходилось везде платить за парня и даже выпрашивать секс! Молодой человек утверждал, что не может ложиться в постель без штампа в паспорте. "Вы представляете – ведь он мог развести меня еще и на брак! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – жалуется блогер.

Однако очень скоро Катя поняла, что попала в лапы альфонса. Причем она была не единственной жертвой Юрия, поэтому звезда соцсетей предостерегла женщин от общения с подобными персонажами.